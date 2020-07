Der er endnu engang fundet bevidst skjulte glasskår i Malmøs sandede områder. Denne gang gik det ud over en tre-årig pige, der legede på en legeplads, da hun trådte på en smadret flaske, der lå gemt i en sandkasse.

Det er sjette gang i år, der har været skjult glas, og det svenske politi udelukker ikke, at det er de samme mennesker, der står bag. Det skriver Sydsvenskan.

Hændelsen fandt sted fredag aften på en af Malmøs mest besøgte legepladser.

Ifølge Nils Norling, talsmand for Malmø Politi, skulle personen aktivt have anbragt den smadrede flaske på en måde, så man vil blive såret, hvis man trådte på den.

Den teori bygger blandt andet på, at der har været lignende episoder i år. Episoden i fredags var dog første gang, en person blev såret.

I begyndelsen af året var der så mange episoder, at Malmø Kommune begyndte at tjekke alle legepladser for glasskår, så ingen børn var i fare.

Hver episode med glasskår har også været en dyr omgang for Malmø Kommune. Efter en sådan episode kan det nemlig være nødvendigt at udskifte hele legepladsen, så man er sikker på, at der ikke ligger andre gemte glasskår.

En udskiftning der har kostet hundrede tusinde af kroner.

Et af der andre steder der har været under glasskårs-angreb, er beach Volley-banen i Malmø, der har oplevet af få gemt glasskår i sandet hele to gange.

Politiet har dog ikke været i stand til at arrestere nogle mistænkte, men de har en klar besked til gerningsmanden eller mændene:

»Vi ved, at en eller flere de sidste seks måender har forsøgt at skade børn på denne måde. Føler du dig stolt nu, når du har formået at skade en lille tre-årig pige?,« siger Nils Norling, der mener, at det var et spørgsmål om tid, før en blev såret.

Det kan dog blive svært for politiet at finde frem til en gerningsmand og sigte denne for legemsbeskadigelse, da der lige nu ikke er nok oplysninger til at indlede en egentlig undersøgelse.

Efter hændelsen i fredags sendte politiet en entreprenør ud til legepladsen for at sikre denne for glasskår, og der blev ikke fundet flere.