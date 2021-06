Søndag eftermiddag blev der ringet 112, da borgere fandt en tre-årig pige livløs i vandet ved Sejs Snævring, der er en del af Gudenåen.

Det, der skete i minutterne derefter, får nu et efterspil.

Midtjyllands Avis har beskrevet, at bjærgningen af den tre-årige pige ifølge de vidner, der slog alarm, blev forsinket med flere minutter, idet vidnerne af alarmcentralen skulle have fået besked på at lade pigen blive liggende i vandet, da de nåede frem til hendes livløse krop i vandet.

Derfor er sagen nu endt hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, skriver TV Midtvest.

»Vi har fået overdraget materialet fra Midt- og Vestjyllands Politi, og på baggrund af det, har vi besluttet os for at indlede en efterforskning af sagen. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt,« siger kontorchef for politiklagemyndigheden Claes Vestergaard til mediet.

Opkaldet til 112 blev besvaret af alarmcentralen i Slagelse, hvorfra der blev stillet om til vagtcentralen hos Midt- og Vestjyllands Politi. Det er kommunikationen under alarmopkaldet, som Den Uafhængige Politiklagemyndighed nu efterforsker.

Når Den Uafhængige Politiklagemyndighed er færdig med at efterforske sagen, vil en redegørelse blive sendt til statsadvokaten i Viborg. Statsadvokaten vil herefter træffe afgørelse i sagen.

Søndag fortalte vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til B.T., politiet blev alarmeret om drukneulykken klokken 17.37.

»Man får igangsat livreddende førstehjælp, og senest melding vi har fået, er, at man har fået noget hjertelyd og hjerterytme af en art. Hendes tilstand er kritisk,« sagde vagtchefen.

Den tre-årige pige er i live og indlagt på Rigshospitalet.