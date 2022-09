Lyt til artiklen

En treårig pige er onsdag blevet fløjet på Rigshospitalet med helikopter efter et solouheld i Herlufmagle på Sjælland.

»Det er et solouheld. En personbil med fire personer er kørt ind i et træ. Et barn er fløjet til Rigshospitalet og to voksne køres til nærmeste hospital,« siger Bo Petersen, der er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Ifølge Ritzau er pigen i kritisk tilstand.

