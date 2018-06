Et tre-årigt barn har lørdag aften mistet livet i et færdselsuheld på Akelejevænget i Hanstholm.

Det oplyser vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til BT.

»Det er et meget tragisk uheld. En fører af en varebil kører ind på en adresse for at spørge om vej. Da han kører derfra igen, viser det sig, at beboernes treårige barn er kravlet ind under bilen. Det opdager han for sent, og barnet er dræbt på stedet,« siger vagtchefen.

Der er ikke tale om hverken spiritus- eller narkokørsel, tilføjer han.

Midt- og Vestjyllands Politi har afhørt med føreren af varebilen.

»Både han og forældrene til det treårige barn er meget chokeret og meget rystet over situationen,« siger Anders Olesen.

Det vil i den kommende tid vise sig, om der bliver rejst en sigtelse mod føreren for grov uagtsomhed. Det skal Anklagemyndigheden afgøre.