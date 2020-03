En dreng på tre år var tidligt fredag morgen ude for et frygteligt uheld.

Han faldt nemlig ud af et vindue på sit værelse på 1. sal i hjemmet i Hjelmsømagle - og faldt fire meter ned.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Drengen landede heldigvis i en busk - hvilket formodes at være en af årsagerne til, at han ikke kom alvorligt til skade.

'De foreløbige undersøgelser af drengen viser, at han slap meget heldigt fra faldet, formentlig fordi busken tog noget af faldet. Han meldes ikke at have pådraget sig nogen indre kvæstelser eller brud, men slap fra uheldet med skrammer,' oplyser politiet.

Drengen blev efter uheldet fløjet til Rigshospitalet - og hans far, der var meget chokeret, fik psykisk førstehjælp af patruljen på stedet.

Undersøgelser fra stedet har vist, at det var lykkedes drengen at åbne børnesikringen på vinduet. Han var kravlet op på en skammel og videre op i vindueskarmen, hvorfra han faldt ned.

Politiet modtog en anmeldelse om uheldet klokken 05:48.