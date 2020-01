I april 2017 blev amerikaneren Ledell Lee henrettet. Dømt for et mord, som han til sidste sekund fastholdt, at han var uskyldig i. Nu forsøger hans søster at få sagen genoptaget.

Det var under stor pressebevågenhed, at staten Arkansas i 2017 besluttede at henrette otte dødsdømte fanger. Pressen var på stikkerne, fordi henrettelserne skulle ske i løbet af kun en uge.

Årsagen til hastværket var, at den medicin, der skulle bruges i dødssprøjterne, var tæt på udløbsdatoen. Det skriver dagbladet.no.

Staten endte med at henrette fire fanger, blandt andet Lendell Lee, der var dømt for i 1993 at have slået den 26-årige Debra Reese ihjel.

De otte fanger som Staten Arkansas i 2017 besluttede at henrette i løbet af få dage. Ledell Lee er nummer fire i øverste række. AFP PHOTO / Arkansas Department of Correction Foto: AFP PHOTO / Arkansas Department of Correction Vis mere De otte fanger som Staten Arkansas i 2017 besluttede at henrette i løbet af få dage. Ledell Lee er nummer fire i øverste række. AFP PHOTO / Arkansas Department of Correction Foto: AFP PHOTO / Arkansas Department of Correction

Men nu viser det sig, at henrettelserne måske gik lige lovligt hurtigt.

Dagen før henrettelsen sagde Ledell Lee til BBC:

»Mine sidste ord vil altid være og har altid været: Jeg er en uskyldig mand.«

Nu tre år senere vil den amerikanske borgerrettighedsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) og The Innocence Project, som arbejder på at frifinde folk, der er blevet fejlagtigt dømt, forsøge at bevise, at Ledell Lee havde ret.

Organisationerne mener, at DNA-prøver og analyse af fingeraftryk fra sagen vil bevise, at staten i 2017 henrettede en uskyldig mand.

Viser det sig, at Ledell Lee betalte den højeste pris for en forbrydelse, han ikke har begået, er det langt fra første gang, der sker fejl.

Siden 1973 er 167 fanger på dødsgange rundt om i USA blevet frifundet. Men i modsætning til Lee skete frifindelsen i de andre sager, før de dømte blev henrettet.

Denne gang kommer en evt. genoptagelse af sagen for sent - for hovedpersonens vedkommende. Alligevel har Lees søster, Patricia Young, nu bedt en domstol i Arkansas om at få udleveret sagens bevismateriale.

Hun bygger blandt andet sin sag på en række udtalelser fra internationale eksperter, der har påpeget væsentlige fejl i den oprindelige sag.

I 1993 blev Ledell Lee anholdt mindre end to timer efter, at den myrdede Debra Reese var blevet fundet i sit hjem i Jacksonville. Hun var blevet banket til døde, og der var blod på både vægge og gulv.

Lee blev anholdt langt fra gerningsstedet. Han havde intet på sig, der kunne kobles til indbruddet i Reeses hjem. Politiet fandt ingen blodspor på Lee og de to øjenvidner, der havde set gerningsmanden gav ikke sammenfaldende beskrivelser af ham.

Til The Guardian siger søsterens advokater:

»Det er nu klart, at statens retsmedicinske eksperter under retssagen fejltolkede beviserne, og deres fejlagtige påstande blev yderligere forvrænget i iveren efter at dømme Lee for forbrydelsen. De nye beviser rejser svært urovækkende spørgsmål om det tvivlsomme bevisgrundlag, som staten henrettede Ledell Lee på.«