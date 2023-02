Lyt til artiklen

Flere ældre mennesker er blevet snydt for tusindvis af kroner af falske bank- og politifolk i løbet af weekenden.

De ældre bliver blandt andet ringet op, hvor en stemme udgiver sig for at være enten bank- og politifolk, der siger, at ens konto er blevet hacket.

Blandt andet blev en 85-årig blev snydt til at overføre et større pengebeløb, og en 69-årig fattede mistanke lige efter at have overført sin formue og fik standset overførslen hos sin bank. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

I alt er de forsøgt franarret omkring 165.000 kroner.

Søndag klokken 16.45 blev en 85-årig kvinde fra Holbæk udsat for bedrageri, da hun blev ringet op af en mand, der kaldte sig Kasper Juul Petersen. Han udgav sig for at være fra politiets it-afdeling.

Den 85-årige fik af vide, at politiet havde oplysninger om, at der var forsøgt optaget et lån på 75.000 kroner i hendes navn.

Men at hendes formue kunne overføres til en sikker konto, så ikke pengene gik tabt. Hun blev kort efter ringet op af en bankmedarbejder fra Nordea, som oplyste et kontonummer til en sikkerhedskonto.

Den 85-årige overførte nu 90.000 kroner til dette kontonummer, men fattede senere mistanke og anmeldte kort før midnat sagen til politiet.

Samme dag klokken 23.46 anmeldte en 69-årig mand fra Holbæk, at han også var blevet kontaktet af denne 'Kasper Juul Petersen' fra politiets it-afdeling, som sammen med en falsk bankmedarbejder overtalte ham til at overføre 75.001 kroner til en sikker konto hos Nordea.

Lige efter overførslen fattede den 69-årige mistanke og fik standset overførslen hos sin bank.

Desuden fik en 82-årig fredag franarret sit dankort af en falsk bankmand, som påstod, at nogen havde forsøgt at hæve 23.000 kroner.

Efter den falske bankmand havde forladt stedet med dankortet, fattede den 82-åriges mistanke om kontaktede sin familie, som fik spærret kortet.

Politiet efterforsker nu anmeldelserne om bedrageri og vil følge pengestrømmen fra ofrenes konto til svindlerne.