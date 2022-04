Mens adskillige danskere holdt fri skærtorsdag, var politiet på gaden i forbindelse med en planlagt politiaktion.

Færdselsaktionen, der foregik i Jammerbugt Kommune, blev udført af Operativ Færdsel ved Nordjyllands Politi og havde fokus på spirituskørsel.

Seks betjente deltog, men kun ganske få blev standset for spirituskørsel, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

»Heldigvis tog vi ikke mange spirituspåvirkede bilister i løbet af kontrollen. To blev sigtet for at køre påvirket af alkohol, mens en kørte påvirket af narko,« siger politikommissær Jess Falberg Nielsen og fortsætter:

»Det er selvfølgelig glædeligt, at det ikke var flere, vi tog, men det ændrer ikke på, at sprit- og narkokørsel er farligt, så det skal man afholde sig helt fra.«

I alt blev 22 bilister standset, hvilket politiet beskriver som »mange«, og de blev efterfølgende sigtet for følgende forseelser:

3 x hastighed, heraf 2 klip

1 knallert som kørte for stærkt

4 x kørekort ikke erhvervet

1 x forkert lygteføring på cykel

3 x manøvreforseelser (fuldt stop, vigepligtsforseelser)

4 x håndholdt mobiltelefon

1 x §54 kørsel (narko)

2 x §53 kørsel (sprit)

1 x for tæt kørsel på forankørende.

2 x andre overtrædelser af færdselsloven.

Betjentene udførte kontrol omkring Blokhus, Hune, og Saltum-området samt oplandsbyerne på vej mod Fjerritslev ad Thisted Landevej. Slutteligt var der en samlet aktion på Thisted Landevej ved Birkelse.

Og allerede nu varsler politiet flere kontroller.

»Vi fortsætter selvfølgelig ufortøvet vores kontrolindsats. Det handler om trafiksikkerhed for nordjyderne. Derfor kontrollerer vi,« siger Jess Falberg Nielsen.

Torsdagens aktion varede fra klokken 13 til 23.