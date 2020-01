Talrige angreb på brandfolk og en i det hele taget usædvanligt travl nat for både politi og brandvæsen.

Sådan beskriver flere politikredse og Danske Beredskaber natten til onsdag, hvor der blev taget hul på 2020.

»Vi håber altid på et roligt nytår, så vores brandfolk kan nyde kransekagen til midnat. I år har vores brandfolk dog haft rigtig meget at se til i nytårsdøgnet,« siger Cecilie Hedegaard Petersen, der er journalist hos Danske Beredskaber, i en pressemeddelelse.

Og når Cecilie Hedegaard Petersen siger, at der har været meget at se til, så er der altså noget om snakken.

Fra tirsdag 31. december middag klokken 12.00 til onsdag 1. januar klokken 04.00 har de kommunale beredskaber landet over rykket ud 567 gange. Det tal skal ses i lyset af, at beredskaberne på en 'normal' nytårsnat rykker ud godt 400 gange.

Lignende billede tegner der sig hos flere af de politikredse, som B.T. har været i kontakt med.

Hos Vestegnens Politi fortalte vagtchef Morten Steen onsdag morgen, at man havde haft travlt. Meget travlt.

»Vi har virkelig haft travlt. Fra klokken 23.00 er vi rykket ud 99 gange, og det har primært været til småbrande og bilbrande. Derudover har omkring 16 anholdte.«

Også hos Østjyllands Politi har man nytårsnat haft mere travlt, end man har haft tidligere år. Således fortalte vagtchef Jens Henriksen Jensen tidlig onsdag morgen:

»Vi er ved at få os et overblik, men jeg vil sige, at vi har haft meget travlt - og mere travlt end tidligere år. Vi har en god håndfuld anholdte, som vi skal have styr på her til morgen, og så har vi også en hel del indbrud.«

Brandfolk angrebet

Dele af årsagen til den voldsomme travlhed skal formentlig også findes i, at politiet flere steder har måttet rykke med brandvæsnet ud til småbrande rundt om i landet af frygt for, at brandfolk skulle blive beskudt med fyrværkeri.

Men det har imidlertid ikke afskrækket personer med kedelige hensigter.

Ifølge Danske Beredskaber har man nemlig registreret hele 17 fyrværkeriangreb mod brandfolk i år.

»Det er heldigvis stadig et fåtal, der ikke ved, hvordan man skal fejre nytår. Vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores brandfolk, og derfor er fyrværkeriangrebene naturligvis noget, vi tager meget alvorligt,« siger Cecilie Hedegaard Petersen fra Danske Beredskaber.

Den kedelige tendens kom blandt andet til udtryk i Gellerup i Aarhus, hvor brandfolk, der var rykket ud til ild i en container, måtte trække sig, fordi de blev beskudt med romerlys og andet fyrværkeri, da de ankom til stedet.

Det skete også i Albertlund på Københavns Vestegn, hvor der ifølge politiet var tale om et regulært bagholdsangreb, da Hovedstadens Beredskab ligeledes rykkede ud til ild i en container.

Med sig havde de imidlertid politiet, der i den forbindelse kunne anholde en 17-årig dreng.

»Det er desværre en tendens, som vi har set de senere år. Før i tiden var det enkeltstående, men de sidste tre-fire år har det været en stigende tendens, at brandfolk er blevet beskudt, mens de har forsøgt at gøre deres arbejde,« siger operationschef i Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted.