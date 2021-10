Onsdag aften og nat stod i voldens tegn i det aarhusianske.

Hele fire gange måtte Østjyllands Politi rykke ud til anmeldelser i forbindelse med vold. Tre gerningsmænd blev anholdt, mens flere blev sigtet.

Den første episode fandt sted klokken 00.53 på Store Torv i Aarhus Midtby.

Her var en dørmand på en natklub blevet slået flere gange i ansigtet af en 19-årig mand, der blev anholdt og sigtet for vold.

I forbindelse med anholdelsen og indsættelse i detentionen spyttede den 19-årige en betjent i ansigtet og råbte grove skældsord efter en anden betjent.

Han blev derfor også sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

01.13 var den så gal igen. Denne gang var der opstået slagsmål på Søndergade.

Da patruljen ankom til stedet, råbte den ene af slagsbrødrene, en 18-årig mand, flere gange mod betjentene, og han endte derfor med at blive anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

En anden mand på 18 år, der også var tilbageholdt i forbindelse med slagsmålet, råbte skældsord efter betjentene og endte derfor med en sigtelse for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Men natten og volden var endnu ikke forbi.

01.47 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra en bar på Klostergade, hvor en 20-årig mand var blevet slået af en anden mand, der fortsat var inde på baren.

Den 20-årige mand gik med betjentene ind på baren, hvor han udpegede den mand, der havde givet ham et knytnæveslag i ansigtet.

Betjentene tog kontakt til den 20-årige formodede gerningsmand, som blev anholdt og sigtet for vold.

Den sidste anmeldelse tikkede ind 03.00

Den gik på, at der endnu engang var ballade og optræk til slagsmål på Store Torv

Da patruljen ankom til stedet, var der en større forsamling, som betjentene fik skilt ad og fik sendt i hver sin retning.

Kort efter kom en højtråbende mand imod betjentene og virkede truende, hvorfor den 18-årige mand endte med at blive anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.