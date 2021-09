Det var en voldelig fredag i det aalborgensiske natteliv.

Hele fire tilfælde af vold kunne Nordjyllands Politi registrere fredag aften og nat. Tre gerningsmænd er indtil videre anholdt.

Den første episode fandt sted klokken 23.24 i krydset mellem Peder Skrams Gade og Olfert Fishers Gade.

Her fik en 66-årig mand, der kom gående, to slag i ansigtet og et skub i brystet, der fik ham til at falde bagover ind i et elskab.

En 18-årig mand er anholdt og sigtet i sagen.

Den næste episode fandt sted klokken 01.51 Ved Stranden i Aalborg.

Her blev en 48-årig mand skubbet omkuld.

Mens han ligger ned, bliver han sparket i hovedet.

I denne sag har politiet endnu ingen anholdte. Der er dog et signalement af gerningsmanden.

Han bekrives som 20-25 år, cirka 183 centimer høj og spinkel af bygning. Derudover har han kort, mørkt hår, og var iført hvid skjorte og blå jeans.

På stort set samme tidspunkt, klokken 01:58, blev en 34-årig mand slået en gang i hovedet med en knytnæve på Cafe Frederiksberg i Aalborg.

I den sag er en 55-årig mand anholdt og sigtet for vold.

Den fjerde og sidste voldssag fandt sted i Jomfru Ane Gade klokken 02.33.

Her slog en 36-årig herre en 19-årig mand i hovedet med knytnæveslag, så teenageren flækkede sit ene øjenbryn.

Den 36-årige er blevet anholdt.

Lørdag morgen fortæller Nordjyllands Politi, at alle tre anholdte er blevet afhørt og løsladt igen. De vil som nævnt alle blive sigtet for vold.

Ingen af de forurettede personer har pådraget sig større skader, fortæller ordensmagten.

Selvom fire voldssager på én og samme aften måske kan virke voldsomt, så siger vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi, at det ikke er et usædvanligt antal på en fredag aften.