Det har været en travl nat for Fyns Politi, der har været massivt til stede i nattelivet i særligt Odense og Svendborg.

Gaderne har nemlig vrimlet med mennesker, og det har skabt en del arbejde for politiet.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen, til B.T.

»Det er som om, at folk skal lære at opføre sig ordentligt igen. Efter to år med coronanedlukninger så ved de simpelthen ikke, hvordan man går i byen mere,« fortæller vagtchefen.

Det har derfor også resulteret i 10 anholdelser i løbet af aftenen og natten.

»10 anholdte er mange. Det er ikke unormalt, men det vidner om, at mange har skullet finde melodien igen,« siger vagtchefen.

Hans Jørgen Larsen forklarer i den forbindelse, at der ikke er tale om større voldssager, men simpelthen om personer, der tror, at de kan gøre, hvad der passer dem og sige, hvad der passer dem.

»Vi har normalt en stor tolerance i nattelivet, da vi har forståelse for, at alkohol har en indvirkning på folks adfærd. Vi kan godt tåle lidt dumme ord, men vi er også bare nødt til at trække en grænse,« siger han.

Politiet har i forbindelse med nattelivets officielle genåbning været massivt til stede for at signalere og skabe tryghed.

Og det er også politiets overbevisning, at de mange betjente i nattelivet har lagt en dæmper på de værste optøjer mellem fulde mennesker.

»Vores indsatsleder er overbevist om, at der ville have været flere anholdte og også eventuelle voldssager, hvis ikke vi havde været massivt til stede. Det viser bare, at vores indsats virker,« fortæller Hans Jørgen Larsen.

Det er dog ikke alle, der har været lige trygge ved genåbningen af nattelivet. Flere bekymrede forældre har nemlig ringet ind og spurgt efter deres børn, der ikke er kommet hjem.

»Vi kan selvfølgelig godt sætte os ind i forældrenes bekymring, for nu har de i godt to år været vant til, at deres børn kom forholdsvist tidligt hjem. Så de skal lige til at vænne sig til det hele igen,« fortæller vagtchefen, der samtidig oplyser, at de bekymrede forældre ringede til politiet igen tidligt på morgenen for at fortælle, at deres børn var kommet godt hjem igen.