Efter tre dages forbud må transportfirmaet Hector Rail genoptage kørsel med sættevogne til godstransport.

I tre dage har det været helt forbudt at køre med sættevogne monteret på såkaldte lommevogne, når gods skulle fragtes rundt på danske jernbaner.

Fredag har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen dog givet transportvirksomheden Hector Rail AB tilladelse til at genoptage brugen af de pågældende vogne. Det oplyser styrelsen.

Tidligere på ugen forbød transportmyndighederne med øjeblikkelig virkning brug af en sættevogn - en lastbiltrailer - sat fast på lommevogne efter en togulykke på Storebæltsbroen.

Ulykken skete 2. januar, da en sættevogn rev sig løs fra en lommevogn og ramte et modkørende passagertog. Siden viste en test lavet af Havarikommissionen, at der kan være risiko for, at sættevognene ikke låses forsvarligt fast til lommevognen, altså godstogsvognen.

Otte mennesker mistede livet i ulykken, mens 16 andre blev kvæstet.

Hector Rail er den første og hidtil eneste virksomhed, som har fået tilladelse til at køre med vognene.

Firmaet har sendt det nødvendige materiale i form af dokumentation for en kontrolprocedure, så fastlåsningsmekanismen er sikret på forsvarlig vis. Og det har fået Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at give virksomheden grønt lys til igen at fragte gods med den slags vogne på toget.

- Styrelsen noterer med tilfredshed, at det er muligt at kontrollere, om fastlåsningsmekanismen virker efter hensigten, at metoden er mulig at anvende i praksis og endelig, at den vejledning, som virksomhedens medarbejdere arbejder ud fra, forekommer godt illustreret og forståelig, lyder det på styrelsens hjemmeside.

Forbuddet har været rettet mod de virksomheder, som benytter sig af den pågældende metode til godstransport. Det gælder i første omgang i to uger. Herefter vil der blive taget stilling til, om det forlænges.

Det var ikke kun regler for de særlige vogne, som blev skærpet tirsdag.

Også vilkår for godstogenes fart i blæsevejr blev strammet. Dette påbud er der ikke pillet ved fredag.

Derfor skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer sættes ned til 80 kilometer i timen, når vindstyrken når stiv kuling, altså 15 meter i sekundet.

Ved stormende kuling - 20 meter i sekundet - forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer, og ved storm - 25 meter i sekundet - forbydes al godstransport.

