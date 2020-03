Transportbetjente skal træde til, hvis landets fængsler eller arresthuse bliver hårdt ramt af corona.

En dag med teoretisk viden og fire dages sidemandsoplæring.

Det skal omkring 100 såkaldte transportbetjente deltage i for at blive oplært til fængslernes og arresthusenes nødberedskab. De skal oplæres i at bevogte de indsatte i selve fængslerne og ikke under transport, som er deres normale opgave.

Betjentene skal stå klar, hvis de ansatte i fængslerne og arresthusene bliver hårdt ramt af sygdom og karantæne under coronakrisen.

Det skriver fængselsbetjentens faglige organisation, Fængselsforbundet, i sit nyhedsbrev.

For forbundets formand, Bo Yde Sørensen, giver det god mening, at det netop er transportbetjentene, som bliver en del af nødberedskab.

- Vores transportbetjente er vant til at begå sig blandt de indsatte.

- Rigtig mange af vores transportere er blevet sat på standby, og derfor gav det god mening at drage nytte af dem, siger han.

Normalt er transportbetjentenes job blandt andet, at transportere de indsatte til og fra fængslerne.

Men på grund af coronakrisen kan betjentene eksempelvis komme til at skulle bevogte de indsatte i stedet for.

- Vi håber selvfølgelig, at der er mange, der ikke bliver syge, og dermed at vi ikke får brug for betjentene, men i de her tider er vi nødt til at forberede os, siger Bo Yde Sørensen.

Derudover understreger han, at transportbetjentene altid vil gå sammen med en fængselsbetjent. Dermed undgår betjentene at skulle bemande et fængsel, uden at det er faguddannet personale til stedet.

Nødberedskabet er desuden oprettet alene i forbindelse med coronakrisen, fremgår det af nyhedsbrevet

/ritzau/