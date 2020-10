To mænd på 18 og 19 år er tirsdag kendt skyldige i et groft overfald på den jævnaldrende Lauritz Lindboe Wind.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Overfaldet fandt sted ud for Wall Street Pub på Gothersgade i Indre By natten til lørdag den 22. februar - cirka klokken 01.40.

19-årige Lauritz Lindboe Wind var i byen for at fejre en ven, da han mødte de to voldsmænd, som han ikke kendte i forvejen.

Den 18-årige var tidligere dømt for vold begået i den såkaldte 'Dødslejlighed' på Skarøgade i København, hvor helt unge både drak alkohol og tog hårde stoffer.

Her blev 14-årige Marcus slået og sparket af den 18-årige, og blot få timer efter, volden skulle være foregået, afgik Marcus ved døden som følge af en såkaldt udrift i milten, der opstod på ukendt vis.

Den 18-årige blev først sigtet for drab, men slap med en mild dom for vold, da det ikke kunne bevises, at han havde dræbt Marcus.

Nu stod den 18-årige i Gothersgade sammen med sin 19-årige ven, og der fik de øje på Lauritz Lindboe Wind.

19-årige Lauritz Lindboe Wind før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv Foto: Privatfoto Vis mere 19-årige Lauritz Lindboe Wind før han blev brutalt overfaldet i Københavns natteliv Foto: Privatfoto

I retten har den 19-årige hævdet, at Laurtiz kastede en drink i baghovedet på ham, men det kunne ikke underbygges af sagens øvrige beviser.

Anklagerfuldmægtig Han Lam fremviste en brutal overvågningsvideo fra stedet, og på den kunne man ikke se det optrin med drinken.

Til gengæld kunne man se, at den 18-årige på et tidspunkt henvender sig til Lauritz Lindboe Wind, hvorefter de to sætter retning mod det modsatte fortov.

Da Lauritz Lindboe Wind er trådt ud på vejbanen, går den 19-årige hen bagfra og slår ham i hovedet, så han straks falder til jorden.

To mænd på henholdsvis 18 og 19 år er i dag kendt skyldige i en sag om et groft overfald på en ung mand i februar i Gothersgade. Den 19-årige blev idømt seks måneders ubetinget fængsel, mens den anden afventer strafudmåling #anklager #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 27, 2020

Uden for kameraets vinkel bliver Lauritz Lindboe Wind smidt ned på jorden og trampet i hovedet én gang af den 19-årige.

Lauritz Lindboe Wind mistede bevidstheden, men havde i retten nok erindring om episoden til at kunne fortælle, at de to tiltalte havde opført sig agressivt over for ham.

Overfaldet kostede ham en løs tand, en brækket næse og et flækket øjenbryn samt hudafskrabninger.

Den 19-årige blev idømt seks måneders ubetinget fængsel. Han vil kunne prøveløslades efter fire måneder. Den 18-årige har endnu ikke fået udmålt sin straf.