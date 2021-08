En voldsom ulykke er fundet sted ved Stokkemarke på Lolland tirsdag middag.

»Vi modtager anmeldelsen klokken 11:47 om en person bil, der er kollideret med en traktor,« fortæller vagthavende for Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt.

»Da vi kommer frem på stedet finder vi ud, at føren af personbilen har forvildet sig over på den modsatte vejbane, hvor den pågældende traktor så kom kørende.«

Kollisionen gik værst ud over føren af personbilen, der lige nu er på vej til Rigshospitalet.

»Han er ude for livsfare, men det var tydeligt, at han havde et brækket lårben og generelt var ret slemt ramt af uheldet,« siger Lars Denholt.

»Efter politifolkene på stedet fik ham ud af bilen, blev han ganske hurtigt fragtet til det nærmeste hospital, hvor han derfra vil blive fløjet til Rigshospitalet i helikopter.«

Ulykken skete på Vestre Landvej, som har været spærret begge veje lige siden.

»Der har været en del oprydning og kontrol på stedet. Vi er ikke helt færdige, men forventer at kunne åbne op igen om en halv times tid,« afslutter Lars Denholt.