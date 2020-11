Lørdag ventes hundredvis af traktorer at køre gennem København. Også i Aarhus er der anmeldt demonstration.

Landbrugets utilfredshed med regeringens ageren i minksagen bliver lørdag markeret i både København og Aarhus.

Flere hundrede demonstranter ventes således at køre i traktor gennem begge byer lørdag formiddag og eftermiddag.

Det meddeler både Københavns Politi og Østjyllands Politi i pressemeddelelser udsendt torsdag og fredag.

Politiet forventer, at demonstrationerne med de langsomtkørende landbrugsmaskiner vil påvirke den øvrige trafik væsentligt.

Klokken cirka 10 vil traktorerne blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej.

Herefter kører traktorerne sydpå ad ring 2 og samles på Kalvebod Brygge, hvorefter de fortsætter forbi blandt andet Christiansborg Slotsplads og Kongens Nytorv. Traktorerne ender på Langelinie på Østerbro.

Samtidig vil en gruppe fiskekuttere lægge til kaj på Langelinie, hvor der er en samlet demonstration fra klokken 14 til 16.

- Vi vil prioritere at lede traktorerne gennem byen med så få ophold som muligt, men under alle omstændigheder kommer demonstrationen til at påvirke trafikken væsentligt, siger politiinspektør Tommy Larsen.

- Derfor opfordrer vi bilister til at finde alternative ruter eller måske overveje at benytte kollektiv transport i stedet, siger han i meddelelsen fra Københavns Politi.

I Aarhus samles traktorerne fire forskellige steder uden for Aarhus. De mødes i henholdsvis Odder, Hørning, Hammel og Aarhus Nord og kører fra mødestederne klokken 10 ind mod Aarhus midtby.

Traktorernes endestation bliver henholdsvis Sydhavnsgade ved Aarhus Havn og Molslinjens gamle færgeterminal.

Selve demonstrationen i Aarhus begynder lørdag klokken 11.30 fra Molslinjens gamle færgeterminal og klokken 11.40 fra Sydhavnsgade. Herfra marcherer demonstranterne til Musikhusparken.

De mange traktorer ventes at køre ud af Aarhus igen klokken 14.30.

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er talsmand for bevægelsen Oprør fra Landet, der arrangerer demonstrationerne.

Han har tidligere på ugen fortalt til Landbrugsavisen, at protesterne skyldes utilfredshed med den omfattende aflivning af mink, som blev iværksat, efter at en muteret variant af coronavirus var fundet i danske mink.

Regeringens påbud om, at alle mink skulle aflives, viste sig senere at være uden hjemmel i lovgivningen.

- Det er egentlig en demonstration for folkestyret og for Grundloven. Minksagen har kun været den udløsende faktor, det at man udsletter et erhverv med et pennestrøg, uden lovhjemmel, sagde Knud Jeppesen til avisen.

/ritzau/