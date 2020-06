En have lidt uden for den lollandske by Holeby fik tirsdag aften pludselig en ubuden gæst.

En traktor endte nemlig med at køre ind i haven beliggende på Hillestolpevej, efter den havde forceret en hæk. Turen endte, da den kørte ind i et træ.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

Efter sammenstødet med træet kunne føreren af traktoren ikke komme ud.

'Det viste sig at være en 62-årig mand fra Maribo, og en alkometertest afslørede, at han havde en promille, der var et stykke over det tilladte,' skriver politiet i døgnrapporten.

Manden blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.

På grund af promillens størrelse blev hans førerret også inddraget på stedet.

Hændelsen skete klokken 19:13.