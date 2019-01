Den lastvognstrailer, som dræbte otte personer og sårede 16 ved den værste togulykke i tre årtier, var kun spændt fast til godstoget med to ting:

En metaltap på få tommer og tyngdekraften.

Det fortæller kommunikationsdirektør hos godstogets operatør, DB Cargo, Jan Wildau i et interview til Berlingske.

Traileren, som var en såkaldt sættevogn, havde revet sig løs fra godstoget under stormen Alfrida, og på lavbroen over Storebælt hamrede den så ind i siden på et modkørende IC4-tog, hvor 131 passagerer var på vej mod København.

Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg efter togulykke på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Toget fra ulykken holder afdækket i Nyborg efter togulykke på Storebæltsbroen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men nu viser det sig, at den eneste låsemekanisme, som holdt traileren på plads, var en metalsplit, også kaldet en 'kongetap' på få tommer, forklarer Jan Wildau:

»Vogntypen er kendetegnet ved, at tappen spænder traileren fast foran, mens de to aksler med hjulene – altså dæk og fælge – står bremsede i to brønde på hver sin side af vognen. Det er også derfor, at man ikke kan se hele dækket udefra,« siger Jan Wildau.

Det er endnu uvist, hvad der præcist skete, da traileren rev sig løs og kolliderede med passagertoget.

Torsdag indstillede DB Cargo imidlertid al kørsel med øltog efter ulykken på broen.

Jan Wildau fortæller, at DB Cargo har indstillet kørslen, mens de finder ud af, hvad der er sket. I øjeblikket indsamler de oplysninger, der kan have betydning for opklaringen af ulykken.

Når sagen er opklaret, vil de sigte mod at køre med vognene igen, siger Jan Wildau.