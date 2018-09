To heste slap lørdag aften fri på kørebanen, da en hestetrailer forulykkede på motorvej E45 nord for Randers.

Det var formodentlig en krog mellem anhænger og bil, der hoppede af. Traileren væltede, og det fik fatale følger for de to heste i traileren.

»Den ene hest kom over på den modsatte kørebane og er så ilde tilredt, at den nok skal aflives. I øjeblikket venter vi på, at en dyrlæge når frem til ulykkesstedet.«

Det siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum Møldrup.

Færdselsuheld på motorvej E-45 i nordlig retning 100 meter nord for AFK 38 ved Fårup. Hestetrailer med to heste væltet. Der er en hest på kørebanen i begge kørselsretninger. Kødannelse. Sæt farten ned #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 1, 2018

Heldigvis kom ingen mennesker noget til ved ulykken, som skete kort før afkørsel 38 Fårup.

Ulykken giver kø i begge retninger, da der kun er en vognbane farbar.

»Men der er styr på situationen. Man skal ikke frygte, at der pludselig kommer en hest løbende,« siger vagtchefen.