En blot tre-årig pige har på tragisk vis mistet livet i den Østlollandske by Nagelsti i sidste uge.

Det skriver Folketidende.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har bekræftet ulykken over for B.T.

Ulykken skete torsdag, hvor pigens far ankom til hjemmet omkring klokken 18.00.

Her kørte faderen ind i indkørslen.

På det tidspunkt troede han, at pigen var inde i huset.

På tragisk vis var den lille pige dog i indkørslen, da faderen kørte ind. Og hun blev ramt.

Og hun mistede livet, det bekræfter politiet.

Til Folketidende fortæller efterforskningsleder Bo von Würden, at det endnu er for tidligt at sige, hvad der nu skal ske i sagen, der er en tragisk ulykke.