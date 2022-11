Lyt til artiklen

En kvinde i begyndelsen af 20'erne mistede natten til lørdag livet i en tragisk ulykke på Fyn.

Den unge kvinde kom for tæt på skinnerne og blev ramt af toget på Middelfartvej lidt uden for Odense, skriver Fynes.dk.

Ulykken fandt sted kort efter klokken tre.

»Det er simpelthen bare sort, sort uheld. Der er intet, der tyder på andet. Det er så tragisk, som det kan være,« siger vagtchef Torben Jakobsen til lokalmediet.

Kvinden kom gående i en kurve, hvor det er svært at se toget.

Ifølge vagtchefen har kvinden set toget for sent, og togføreren har heller ikke haft en chance for at reagere, før det var for sent.

Kvinden blev dræbt på stedet.

Efter ulykken var togdriften indstillet i godt en time.