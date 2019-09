Fredag morgen skete der en forfærdelig bilulykke i den lille landsby Salby på Fyn.

En 60-årig mand kørte galt med sin bil og kolliderede med et træ. Det endte med, at han afgik ved døden.

Det bekræfter Fyns Politi til B.T.

»Klokken 09.21 får vi en melding om et alvorligt færdselsuheld, hvor en bil har påkørt et træ. Han er fastklemt, og da ambulancen ankommer til stedet, går man straks i gang med livreddende førstehjælp,« siger Milan Holck Nielsen, der er vagtchef.

Ulykke i Slaby på Fyn.

»Han afgår dog ved døden, mens man er i gang,« forklarer han.

Manden er fra lokalområdet, og de pårørende er blevet underrettet.

Vagtchefen fortæller, at man ikke kender årsagen til uheldet endnu. Det er derfor, at bilinspektører er på stedet for at undersøge sagen nærmere. Han var dog alene i bilen.

Han fortæller også, at man som sædvanlig i disse situationer har foretaget blodprøver af den afdøde for at være sikker på, at der ikke var stoffer eller alkohol indblandet. Det er normal procedure.