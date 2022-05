En 81-årig mand mistede søndag aften livet i en tragisk ulykke.

Det skete i Aalestrup, hvor manden fik et ukendt antal paller ned over sig, bekræfter Nordjyllands Politi til B.T.

De nærmere omstændigheder forud for ulykken vides ikke.

Mandag har politiet ikke yderligere oplysninger om sagen.

Men over for Nordjyske forklarede vagtchef Thomas Ottesen søndag, at det var familien til den afdøde, som fandt ham.

»Det er uvist, hvor længe han har ligget fastklemt under pallerne,« lyder det fra vagtchefen.

Arbejdstilsynet er siden blevet inddraget i sagen, da der ifølge mediet bliver udført erhverv fra den adresse, hvor ulykken skete.

Nordjyllands Beredskab blev alarmeret om det tragiske dødsfald klokken 17.23 søndag.