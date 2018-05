En ung mand mistede tirsdag formiddag livet, da han kørte på motorcykel på køreteknisk anlæg.

Et eller andet gik helt galt, da en ung mand på 28 år tirsdag morgen fik undervisning på køreteknisk anlæg i Frederikssund.

Den unge mand var i gang med at tage kørekort til motorcykel, da han tilsyneladende mistede herredømmet over køretøjet. Uvis af hvilken grund kørte han ud over en skrænt, ramte en sten og mistede livet på stedet.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for BT.

»Det er en rigtig tragisk sag,« siger vagtchef Erik Skriver fra Nordsjællands Politi og tilføjer:

»Vi fik anmeldelsen klokken otte via 112 og er i øjeblikket ved at undersøge sagen nærmere. Vi har ikke det præcise overblik over, præcis hvad der er sket, men en bilinspektør er ved at se nærmere på både køretøjet og ulykkesstedet.«

Derfor hverken kan eller vil politiet på nuværende tidspunkt sige mere om, hvad årsagen til ulykken kan være.

På anlægget var også en kørelærer og en række andre elever, og de er ifølge vagtchefen 'voldsomt påvirket' af det, som skete. Derfor arbejder politiet på at skaffe noget krisehjælp til de, der var til stede.

Den unge mand kommer fra Frederikssund, og de pårørende er underrettet.

I en tidligere artikel skrev vi, at den omkomne var 19 år. Det var en fejl. Vi beklager.