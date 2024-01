Endnu en tragisk dødsulykke som følge af en lavine har ramt Alperne.

Lørdag morgen ved 09-tiden begav tre skiturister fra Tyskland sig mod Gaiskogel-toppen (2.820 meter) i skiområdet Kühtai i Østrig.

Tyske Rosenheim24 fortæller, at der var der tale om en 28-årig kvinde, hendes 26-årige partner og en 32-årig ven, der ifølge politiet i Tirol var udstyret med freeride-ski og splitboard.

De kom med den offentlige bus fra Insbruck, og da de efter godt et par timer nærmede sig toppen, viste det sig, at sneen var hård.

Pludselig mistede den tyske kvinde sin ene ski, som gled omkring 200 meter ned ad den stejle skråning, selvom skien var forsynet med skistopper.

Ifølge politiet besluttede hendes partner at køre på ski ned for at hente kvindens vildfarne ski. Da han nåede bunden, nåede han netop at sætte kvindens ski fast på sin rygsæk, da han pludselig blev ramt af en mindre lavine og kastet 20-30 meter væk, hvor han blev kastet flere gange omkuld.

Også kvinden højere oppe på bjergsiden blev ramt af et nyt sneskred, som fejede hende ned i dybet. Hun blev begravet i sne, og blev først fundet igen, da et tilkaldt redningshold havde gravet hende ud af snemasserne.

Hun var livløs, og det viste sig ikke muligt at genoplive hende.

Både hendes chokerede kæreste og parrets ven slap med livet i behold, og blev bragt i sikkerhed af en lægehelikopter.

Ved en anden lavine-ulykke i den vestlige del af Østrig døde en 54-årig mand, da han i Vorarlberg blev fejet omkring 400 meter gennem stenet terræn i Silvretta-området og blev begravet i sne ved foden af en mur.

Og ved et tredje sneskred i weekenden blev fire tyske skiløbere kastet omkring 150 meter, inden de blev begravet i sne. De ser dog ud til at overleve, efter at være blevet fløjet til hospitalsbehandling.

For knap to uger siden mistede to personer også livet i Alperne efter en voldsom lavine. Her var ofrene to vandrere, der blev ramt i Alperne i Italien ved Val Formazza-området i Piemonte-regionen.

Et af ofrene blev fundet begravet i sne, mens den anden blev bjærget fra en sø. De befandt sig i 2.200 meters højde.

Det var et specialiseret redningshold, som fandt ligene ved en eftersøgning, efter der var slået alarm om lavinen tidligere.

Og fredag omkom en yngre mand i en lavineulykke i Hemsedal i Norge.