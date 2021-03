En fireårig pige omkom søndag eftermiddag i en tragisk ulykke på en gård på Midtsjælland, da hun blev ramt af en tromle i sin have.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Det er så forfærdeligt, som det overhovedet kan blive,« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Ulykken skete søndag sidst på eftermiddagen på en gård ved Tureby syd for Køge.

»Det er en familie på en gård, der er i gang med noget anlægsarbejde i deres have. Derfor får de besøg af en bekendt, som har en to tons tung vejtromle. På et tidspunkt opdager han, at den lille pige er blevet kørt over af tromlen,« Martin Bjerregaard til B.T.

Også pigens storebror og hendes far var til stede i haven.

Da de opdagede ulykken, ringede de straks 112 og forsøgte også selv at redde pigen ved hjælp at livreddende førstehjælp.

Både ambulance, lægeambulance og en akutlægehelikopter samt flere politibiler kom hurtigt til stedet.

Desværre stod pigens liv ikke til at redde.

»Alle er dybt berørte af det her, og efter ulykken blev der sat gang i noget psykologisk krisehjælp til de involverede,« fortæller Martin Bjerregaard.

Det er endnu uvist, hvad der helt præcist er sket i ulykkesøjeblikket.

Politiets efterforskning skal nu forsøge at klarlægge omstændighederne nærmere.

Det ligger dog allerede nu fast, at føreren af tromlen ikke har været påvirket af alkohol.

»Der er simpelthen tale om en dybt tragisk ulykke,« siger Martin Bjerregaard.