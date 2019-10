En stor lettelse har bredt sig, efter politiet har sigtet en 71-årig mand for drabet på en 22-årig værnepligtig, der blev kørt ned ved Flyvestation Karup i sidste uge.

Trafikulykken fandt sted 7. oktober om aftenen, og tirsdag kunne politiet meddele, at man ved hjælp af videoovervågning havde identificeret og anholdt flugtbilisten.

Overfor Viborg Folkeblad er oberst Palle Mikkelsen, der er chef for Operations Support Wing, som har ansvaret for de værnepligtige, ikke sen til at rose politiet for dets arbejde.

Han fortæller samtidig, at både pårørende og kollegaer nu kan få sat et punktum i sagen, som har berørt dem alle dybt.

Oberst Palle N. Mikkelsen, chef for Air Force Training Centre, Karup, her fotograferet i 2016, da han modtog ridderkorset.

Den seneste uge har været svær, understreger han.

»I vores metier kommer vi rigtig tæt på hinanden, og vi passer på hinanden i alt, vi gør. Her har vi midt i det hele pludselig mistet en kammerat, og det har vi skullet prøve at håndtere. Når vi har at gøre med så unge mennesker, som tilfældet er, er det måske første gang, at de oplever noget, der er så svært, men jeg tror faktisk, at vi har gjort det godt,« fortæller han til Viborg Folkeblad.

Obersten oplyser desuden, at den dræbtes grønlandske familie umiddelbart efter ulykken blev fløjet til Danmark, hvor de boede på flyvestationen.

Familien er vendt hjem nu, men inden afgang kunne politiet berette, at sagen ser ud til at være opklaret.

Midt- og Vestjyllands Politi kunne tirsdag oplyse, at den 71-årige mand, der er sigtet i sagen, erklærer sig delvist skyldig.

Flugtbilisten forklarer, at han på tidspunktet for ulykken troede, at det var et rådyr, han havde ramt.

Manden, der er sigtet for uagtsomt manddrab, er blevet løsladt, da der ikke er fundet grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør, oplyser politiet.

Flugtbilen, som politiet fandt på den sigtedes bopæl, skal nu undersøges.