Dødsulykke på Jysks lager på Lars Larsens Vej i Uldum. Alkohol kan være en forklaring, siger politiet.

Vejle. To chauffører faldt ud af en lastvogns førerhus ved en ulykke på et lager i Uldum sent torsdag aften. Den ene mistede livet, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Lastvognen holdt stille på Jysks lager på Lars Larsens Vej. Pludselig opdagede andre personer på lageret, at noget var galt.

Ved lastvognens førerhus fandt de den ene chauffør liggende med voldsomme kvæstelser.

Han, der var 46 år, havde åbnet døren og var faldet ud, oplyser politiet til Vejle Amts Folkeblad.

Da de derefter åbnede den anden dør i førerhuset, trimlede en 32-årig chauffør ned på jorden og fik kraniebrud.

- Der er muligvis alkohol indblandet, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen om ulykken til Vejle Amts Folkeblad.

Politiet oplyser, at mændene er fra udlandet, og at myndighederne forsøger at få underrettet de pårørende.

/ritzau/