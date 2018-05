En 53-årig mand fra Holstebro er natten til fredag blevet knivdræbt.

Det var angiveligt et skænderi mellem den 53-årige mand og en bekendt, der førte til, at den bekendte trak en kniv og dræbte den 53-årige. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag morgen.

'Et skænderi mellem to bekendte i Sønderparken, Holstebro, udviklede sig natten til fredag til et knivdrab', lyder det.

Det var klokken 03:30 natten til fredag, at politiet modtog anmeldelsen om, at en mand var blevet knivdræbt. Da politiet kom frem til lejligheden, fandt de den 53-årige ligge død.

'Trods genoplivningsforsøg stod mandens liv ikke til at redde', oplyser politiet.

Den formodede gerningsmand har efterfølgende meldt sig selv til politiet og er blevet anholdt.

I forbindelse med et drab er Midt- og Vestjyllands Politi til stede i Sønderparken, Holstebro, med indsatsleder, hunde, teknikere og øvrige patruljer. Intet yderligere på nuværende tidspunkt #politidk https://t.co/l9vy5huBfd — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) May 25, 2018

Midt- og Vestjyllands Politi er fortsat til stede i området med indsatsleder, hunde, teknikere og øvrige patruljer, og de arbejder videre med sporsikring og efterforskning.

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt, oplyses det.

