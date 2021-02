Det kommer til at vare længe, inden virkeligheden har bundfældet sig for de nærmeste til den dræbte 43-årige mor til to Freyja Egilsdottir Mogensen fra Malling syd for Aarhus.

Også hendes chef og nærmeste kolleger på plejehjemmet Stenslundcentret i Odder er i chok og dybt berørte, efter de onsdag formiddag fik besked om, at den vellidte sosu-assistent på allermest bestialske vis er blevet kvalt til døde og derefter skændet af sin tidligere samlever, en 51-årig mand fra Beder.

Gerningsmanden parterede efter drabet liget i flere dele med en sav og forsøgte at skjule sine spor ved at gemme delene af vejen.

Dels indenfor i Freyja Egilsdottir Mogensens villa på Veilgårdsvej, dels ude i haven, hvor flere ligdele var gravet ned eller forsøgt gravet ned.

Der blev lagt blomster og tændt lys ved den dræbte kvindes hjem på Veilgårdsvej i Malling.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Der blev lagt blomster og tændt lys ved den dræbte kvindes hjem på Veilgårdsvej i Malling.Foto: Jens Anton Havskov

I løbet af dagen kom naboer, venner og bekendte i det veltrimmede villakvarter forbi for at vise en sidste ære og dele deres sorg.

Flere lagde blomster på trappestenen, ligesom der også blev tændt lys foran hoveddøren til rødstenshuset, der ligger på en hjørnegrund i den forholdsvis nye udstykning, hvor de fleste af de nybyggede millionvillaer har dobbelt carport med to biler under udhænget.

B.T. talte i løbet af dagen med flere af naboerne, men ingen ønskede at stå frem med navn.

»Det er min fornemmelse, at de holdt sig lidt for sig selv,« siger en mand, som er ude at gå tur med en barnevogn i februarkulden.

Den dræbte kvindes hjem er også gerningsstedet i den tragiske sag.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Den dræbte kvindes hjem er også gerningsstedet i den tragiske sag.Foto: Jens Anton Havskov

Freyja Egilsdottir Mogensen, som har islandsk baggrund, efterlader sig to mindreårige børn, en dreng og en pige.

Deres små cykler parkeret op ad huset efterlader et hjerteskærende indtryk af en ødelagt familie, hvor børnene har mistet deres mor og de facto også deres far, som nu kan se frem til mange år i fængsel.

Den 51-årige mand erkendte i et lukket grundlovsforhør onsdag at have begået den værste forbrydelse af alle mod sin tidligere samlever i hendes hjem.

På Freyja Egilsdottir Mogensen arbejdsplads, Stenslundcentret, blev hendes kolleger kaldt sammen onsdag formiddag. Her fik de den forfærdelige besked af plejehjemsleder Anni Andersen, hvorefter flaget udenfor gik på halv stang.

På Freyja Egilsdottir Mogensens arbejdsplads, Stenslundcentret i Odder, gik flaget på halv stang. Kollegerne er i chok efter det bestialske drab på den vellidte kvinde.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere På Freyja Egilsdottir Mogensens arbejdsplads, Stenslundcentret i Odder, gik flaget på halv stang. Kollegerne er i chok efter det bestialske drab på den vellidte kvinde.Foto: Jens Anton Havskov

Anni Andersen siger til B.T.:

»Det er meget voldsomt, hvad der er sket. Vi er i chok. Vi har samlet den del af personalet, der har været tættest på Freyja, og så har vi holdt det, vi kalder kollegial førstehjælp. Talt sammen og givet plads til at være kede af det sammen,« siger hun.

»Der kommer to psykologer herud i morgen (torsdag, red.) klokken 13, og så holder vi debriefing. Der er også nogle, der har fået en opringning fra en psykolog allerede i dag, for det her kan ikke undgå at påvirke kollegerne på arbejdspladsen. Og det er klart, at dem, der har været allertættest på hende, er dem, det påvirker mest,« siger Anni Andersen.

Freyja Egilsdottir Mogensen blev fastansat på plejecentret i Odder så sent som 1. december, men hun har været i praktik på stedet, så alle kendte hende i forvejen.

43-årige Freyja Egilsdottir Mogensen blev angiveligt dræbt fredag morgen. Der blev sendt en sms fra hendes mobiltelefon med en sygemelding lørdag. Privatfoto Vis mere 43-årige Freyja Egilsdottir Mogensen blev angiveligt dræbt fredag morgen. Der blev sendt en sms fra hendes mobiltelefon med en sygemelding lørdag. Privatfoto

»Vi har kun kendt hende som en superskøn, udadvendt og videbegærlig pige, som var dygtig, og som havde høje karakterer,« siger Anni Andersen.

Ifølge Østjyllands Politis drabssigtelse i sagen blev den 43-årige kvinde dræbt fredag morgen eller formiddag.

Hvis det står til troende, kan det af gode grunde ikke være hende, som lørdag sendte en sms fra hendes mobiltelefon til en vagtplanlægger på arbejdet om, at hun var blevet syg.

Hendes 51-årige tidligere samlever er i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.