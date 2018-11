B.T. nævnte tidligere, at det var en alvorlig ulykke, men politiet har nu oplyst, at de to tilskadekomne slipper end først antaget.

To biler har været involveret i en trafikulykke på Strandvejen i Hellerup.

Københavns Politi bekræfter, at to personer er kommet til skade og er kørt på sygehuset.

»Det er muligvis en, der har været påvirket, som har torpederet den anden billist. Begge personer er blevet kørt på hospitalet,« Siger Kristian Rohdin, vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet har anholdt føreren af den påkørende bil og vil, når han er blevet tilset på hospitalet, tage ham med til kontrol for spiritus og stoffer.

Vidner rapporterede, at en bil kørte hassarderet ned ad Strandvejen. Den ramte en lysstander og torpederede den anden bil, hvorefter den ramte en mur og rullede rundt på taget.

Føreren røg under uheldet ud af bilen, men er ikke kommet mere til skade, end at han er blevet kørt på skadestuen. Føreren af den torpederede bil, slipper med mindre skræmmer.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09:18, og to ambulancer blev sendt til stedet.