En bilist har tirsdag formiddag ramt en anden bil på Hasle Ringvej i retning mod Randersvej i Østjylland.

Uheldet skete, da en bil med to kvinder, hvoraf den ene er gravid, kørte op bagi en varebil, oplyser Østjyllands Politi.

»Føreren mister opmærksomheden, fordi der kom et udrykningskøretøj, som gør, at man ikke ser, at trafikken stopper foran,« fortæller vagtchef Michael Ørum Møldrup.

»Der har været en vis fart på, fordi begge airbags i bilen, der påkører varebilen, bliver udløst. Samtidig mister den højgravide kvinde også bevidstheden.«

Begge kvinder er kørt på skadestuen i ambulance, oplyser politiet.

Uheldet skete umiddelbart før Paludan Müllers Vej.

