Et uheld har ramt Helsingørmotorvejen i nordgående retning fredag eftermiddag.

Det oplyser P4 Trafik på Twitter.

Uheldet er fundet sted lige før udfletningen til Motorring 3 og Lyngby Omfartsvej. Kun et spor er farbart, lyder det.

Endnu står det ikke klart, hvad der er sket på motorvejen.

Den første udmelding lød, at det midterste spor var spærret. Siden blev yderligere et spor spærret, så kun et er farbart.

Umiddelbart er der heller ikke melding om tilskadekomne.

Ej heller er der melding om tidshorisont for, hvornår der er ryddet op.

B.T. følger sagen.