Trafikstyrelsen forbyder brug af sættevogne læsset på ’lommevogne’ og pålægger skærpede vilkår for godstransport over Storebæltsbroen under særlige vejrmæssige forhold.

Det sker efter den tragiske togulykke på Storebæltsbroen, hvor otte personer mistede livet.

Forbuddet gælder for alle typer af ’lommevogne’ uanset type af skammel/saddel ved læsning af alle typer af sættevogne. Alle relevante jernbanevirksomheder har pr. d.d. fået direkte besked.

Forbuddet indføres på baggrund af hensynet til jernbanesikkerheden, og efter at Trafikstyrelsen mandag den 7. januar overværede en test forestået af Havarikommissionen. Den viste, at der kan være risiko for, at sættevognen ikke låses sikkert fast til skammel/saddel ved læsning på godsvogne af typen ’lommevogne’.

Det fremgår af en nyhed på styrelsens hjemmeside.

Trafikstyrelsen fastsætter desuden en række nye retslinjer for generel godstransport på Storebæltsbroen.

De er som følger:

Ved stiv kuling (15 m/sek) og tværvind skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer nedsættes til 80 km/t

Ved stormende kuling (20 m/sek) og tværvind forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer

Ved storm (25 m/sek) forbydes alt godstransport.

