Det fik en dramatisk udgang, da to trafikofficials ved et cykelløb i Nordsjælland forsøgte at bremse rigmanden Christian Kjærs bil.

En af de to officials fortæller til B.T., hvordan Christian Kjær ignorerede deres anvisninger og derefter trykkede på speederen og påkørte dem begge på den smalle Gøngehusvej, hvor Sorgenfriløbet passerede forbi lørdag eftermiddag.

»Der var ensrettet og indkørsel forbudt, men han (Christian Kjær, red.) skulle igennem og kørte op på fortovet og uden om keglerne. Jeg gik hen til bilen sammen med den anden official og sagde til ham; 'Du må ikke komme igennem, der er ensrettet, og der kommer ryttere cyklende på vejen. Du skal bakke tilbage.' Men han ville igennem, fordi han mente, at han bestemte. Han sagde bare 'Jeg skal igennem!' Og jeg svarede stille og roligt, at han skulle bakke, og han ikke måtte komme igennem.«

Den ene af de to personer, som blev påkørt, og som B.T. har talt med, oplyser, at han har en uddannelse som trafikofficial, hvilket giver ham beføjelser til at give trafikale anvisninger, som borgere skal respektere.

Dem ville Christian Kjær dog ikke følge.

»Han kørte bare frem, og da jeg ikke flyttede mig, trykkede han på speederen to gange og ramte mig, så jeg røg op på køleren,« lyder det ifølge den ene af de to officials.

»Bagefter lavede han en U-vending henover trafikkeglerne, som satte sig fast under bilen, og han kørte tilbage ad vejen. Hvis han var kommet forbi os, havde han kørt ud på vejen i retning mod cykelrytterne og feltet.«

Sammenstødet med Christian Kjærs blå Tesla har dog ikke efterladt nogle skader hos de to officials, som slap med forskrækkelsen.

Efterfølgende har de anmeldt Christian Kjær og indleveret billeder af deres beklædningsgenstande og billeder af episoden til Nordsjællands Politi.

B.T. har valgt at respektere ønsket om annonymitet i artiklen, men kender vedkommendes identitet.

B.T. har forsøgt at få Christian Kjærs udlægning af sagen. I første omgang blev vi mødt af en engelsktalende, kvindelig telefonpasser, der to gange spurgte om journalistens navn, inden det lykkedes at få hofjægermesteren himself i røret.

Her nåede Christian Kjær dog kun at sige »Javel« til B.T.s indledende præsentation, inden han udbrød: »Jamen, det var netop det, jeg spurgte om - I did'nt want to speak to any journalists,« hvorefter forbindelsen blev afbrudt.