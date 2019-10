Københavns Politi har sendt tirsdag aften afspærret et område ved Ørestaden i København.

»Vi har fået en anmeldelse om et skyderi, men vi har ikke fundet nogen, der er blevet ramt endnu,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til B.T.

Anmeldelsen løb ind klokken 22.39 og lød på 'nogle skud'.

Det står dog ikke klart, om nogen er blevet ramt og hvor mange skud, der er affyret.

Det er politiet nu ved at undersøge, og derfor er vejen spærret af.

Henrik Brix ved ikke, hvornår der bliver åbnet op for trafik, men klokken 23.50 siger han, at der går i hvert fald et par timer, mens politiet færdiggør deres undersøgelser.

'Vi undersøger i øjeblikket et mistænkeligt forhold på Vejlands Alle, hvorfor trafikken er spærret i begge retninger mellem Ørestads Boulevard og Artillerivej. Vi har ikke yderligere kommentar i øjeblikket,' skrev Købehavns Politi tidligere på aftenen på Twitter.

