Vidnet havde set dem komme gående. En far og hans lille datter i en lyserød flyverdragt. Så hørte han et bump og så igen mod far og datter.

Nu lå den lille pige på jorden. Hendes far stod over hende.

Faren tog sin datter op i armene og løb efter en hvid varevogn. Han råbte, at den skulle stoppe. Men det gjorde den ikke. Føreren fortsatte, som om intet var hændt.

Vidnet løb mod den fortvivlede far, der fik at vide, at han skulle lægge datteren ned. Snart blev hun hentet af en ambulance, men der var intet at stille op.

Klokken 18.03 tirsdag blev hun erklæret død på Rigshospitalet. Fire år gammel.

Føreren af den hvide varevogn er onsdag blevet fremstillet i grundlovsforhør, hvor han har nægtet sig skyldig i uagtsomt manddrab.

Den 29-årige mand er sigtet for under påvirkning af THC, det aktive stof i cannabis, at have påkørt den lille pige ved krydset af Holmbladsgade og Hessensgade.

Selv har han i retten forklaret, at han intet bemærkede. At han ikke så den lille pige. Kun en mand på gåben.

Meget tyder på, at det er pigens far, den sigtede fik øje på.

Lige bag ham gik hans lille datter.

Under grundlovsforhøret læste anklageren højt fra den afhøring, der er lavet af netop faren. Det var ikke meget, han havde kunne fortælle om trafikdrabet. Kun, at han havde hørt et brag, set sin kvæstede datter og så den hvide varevogn.

Mere havde betjentene ikke kunne få ud af ham, da de afhørte ham på Rigshospitalet.

Han var ikke »egnet til videre afhøring«.

Andre vidner er også blevet afhørt. Heriblandt en, der så selve påkørslen.

I retten blev det læst op, at vidnet havde set den hvide varevogn foretage et hurtigt højresving og her ramt pigen, som blev slynget ind i et træ.

Et andet vidne, som også havde overværet episoden, var fulgt efter den hvide varevogn. På et tidspunkt var det lykkedes ham at stoppe føreren, fortælle ham, hvad der var sket, og bede ham komme med tilbage til ulykkesstedet.

Tilbage ved krydset havde den 29-årige chauffør opført sig atypisk.

»Han stod bare og kiggede og henvendte sig ikke til politiet, der var ankommet til stedet,« skal vidnet have sagt.

I stedet tog vidnet selv kontakt til en betjent og udpegede chaufføren, der blev anholdt klokken 17.43.

Herefter blev også han afhørt af politiet, hvor han forklarede, at han ikke havde opdaget, at han skulle have kørt nogen ned.

Blomster og bamser bliver lagt ved et træ for at udvise respekt for den lille pige. Foto: Albert Beenfeldt/B.T. Vis mere Blomster og bamser bliver lagt ved et træ for at udvise respekt for den lille pige. Foto: Albert Beenfeldt/B.T.

Han havde brugt blinklys, orienteret sig og langsomt foretaget svinget, skulle han have sagt. Noget, han i øvrigt gentog under grundlovsforhøret, hvor han og hans forsvarer kæmpede mod varetægtsfængsling.

Blandt andet afviste forsvareren, at den 29-årige bevidst skulle være stukket af fra gerningsstedet.

Modsat godtgjorde anklageren, at der i hans optik ikke var nogen tvivl om, at den 29-årige skulle varetægtsfængsles.

»Der er bestyrket mistanke om, at han er skyldig i flugtbilisme. Han fortæller, at han bliver overrasket, da han bliver gjort opmærksom på, at han har kørt en ned. Det klinger hult. Det er mig en gåde, hvordan man kan påkøre nogen og ikke bemærke det. Selv hvis man har påkørt en kat, vil man ofte have bemærket det.«

»Man må sige, at det på alle måder er en tragisk sag. En fireårig har mistet livet.«

»Der er tale om et trafikdrab, hvor føreren har været påvirket af THC. Jeg mener ikke, at retsfølelsen kan bære, at sigtede er på fri fod,« lød det blandt andet fra anklageren.

Han argumenterede også for, at straffen for trafikdrab normalt ligger på tre år og ni måneders fængsel.

I denne sag er der ifølge anklageren skærpende omstændigheder, da den sigtede havde THC i blodet, og han står derfor til en »klækkelig straf«.

Dommeren besluttede at følge anklagerens anmodning.

»Der må have været en vis fart på med den alvor, der er,« sagde dommeren og fastslog så:

»Der er også en særligt bestyrket mistanke om, at du er kørt fra stedet. Du må have bemærket, at der var sket et eller andet.«

Den 29-årige skal foreløbigt sidde varetægtsfængslet indtil 2. januar.

