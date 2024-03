Hun var lige blevet gift, og kørte væk fra festen i en golfvogn, som var klistret til med 'Just married'-skilte og dåser i snor.

Men på et splitsekund stoppede både glæden, ægteskabet og livet for unge Samantha Miller, da golfvognen blev påkørt af en spritbilist.

Det skete 28. april sidste år i Folly Beach i South Carolina på den amerikanske østkyst.

Den unge brud blev dræbt på stedet og hendes mand - Aric Hutchinson - pådrog sig alvorlige kvæstelser, der i dag har gjort ham hjerneskadet. To andre tilstedeværende i golfvognen blev også kvæstet, men slap med livet i behold.

Brudeparres golfvogn blev torperet af den 25-årige spritbilist Jamie Lee Komoroski.

Hun kørte på ulykkestidspunktet med en hastighed på cirka 105 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen var 40 kilometer i timen.

Hun var så beruset, at hun umiddelbart efter dødsulykken dårligt kunne stå på benene, da politiet bad hende gennemføre en alkoholtest.

Men en efterfølgende blodprøve afslørede en alkoholkoncentration i hendes blod, der var tre gange over delstatens promillegrænse for bilister.

Da hun blev spurgt, hvor beruset hun var på en skala fra 1 til 10, skulle hun have svaret 8.

Siden har hun siddet varetægtsfængslet - sigtet for hensynsløst manddrab med køretøj og tre forhold om kørsel i påvirket tilstand med død eller stor legemsbeskadigelse til følge.

Men nu er hun ifølge mediet People blevet løsladt mod en kaution på 150.000 dollar.

I stedet skal hun indtil videre være i husarrest, hvor hun kun må forlade sit hjem med rettens tilladelse eller i medicinske nødstilfælde. Desuden må hun ikke indtage alkohol.

Inden dødsulykken havde spritbilisten ifølge amerikanske medier været på bar mindst fem forskellige steder.

Den overlevende ægtemand anlagde allerede kort efter ulykken sag mod udskænkningsstederne for at have serveret alkohol for den 25-årige bilist, selv om hun var synligt beruset og satte sig bag rattet.

Flere stater i USA, herunder South Carolina, tillader civile søgsmål mod virksomheder, der betjener berusede kunder – og som efterfølgende forvolder skade.

To af de stævnede barer valgte kort efter at indgå forlig i den aktuelle sag. Beløbstørrelserne er hemmelige.

I forbindelse med et retsmøde for nylig lød det fra den dræbte bruds mor om spritbilisten:

»Hun slog ikke bare mit barn ihjel. Hun dræbte os alle.«