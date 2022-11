Lyt til artiklen

400 kubikmeter træ til en værdi af 600.000 kroner blev stjålet på Hagens Møllevej i Skive mellem tirsdag og torsdag i sidste uge.

Det skriver TV Midtvest.

Ifølge politiassistent Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive var der tale om en stor mængde granrafter, der skulle bruges til at bygge et sommerhus og lå opmagasineret udenfor.

Et vidne så en lastbil køre fra stedet, men fik ikke registreringsnummeret på køretøjet.

Alligevel fik politiet sporet sig frem til lastbilen.

»Via beskrivelsen af lastbilen kom vi frem til et transportfirma, som bekræftede, at de havde hentet træet og leveret det til en adresse i Ringkøbing. De fortalte, at de havde gjort det på bestilling,« fortæller Niels Bach til TV Midtvest.

Politiet har været i kontakt med den kvinde fra Ringkøbing, der fik leveret træet på sin adresse. Hun var uvidende om, hvad træet oprindelig skulle være brugt til.

Træet skal nu blive liggende på adressen i Ringkøbing, indtil politiet ved mere. De efterforsker fortsat sagen, fortæller Niels Bach.