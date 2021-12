Et torv og dele af gågaden i Roskilde er blevet afspærret.

Det skyldes, at der er fare for, at et stillads på stedet vælter.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter:

»Politi og redning er på stedet, og det må påregnes, det tager nogle timer,« skriver politikredsen og fortsætter:

»Vis hensyn og følg anvisningerne.«

Der er tale om Stændertorvet i Roskilde.

B.T. følger sagen.