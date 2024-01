Hans krop prøvede at fortælle ham det. At han skulle skrue ned. Holde fri. Slappe af. Men han lyttede ikke. Han anerkendte ikke symptomerne, selvom de talte deres eget tydelige sprog og med tiden invaliderede ham mere og mere.

Til sidst måtte hans leder trække en streg i sandet for ham. Havde hun ikke gjort det, var han nok bare fortsat, erkender Torsten Gejl, der i sensommeren sidste år blev sygemeldt med stress.

I et interview med TV 2 Østjylland fortæller politikeren om tiden forud for sygemeldingen.

Om at være eneste repræsentant for Alternativt i Folketinget. Om at have 52 ordførerskaber og 15 timer lange arbejdsdage. Og om ikke at lytte, da kroppen i foråret 2023 begyndte at gøre oprør.

»Op gennem foråret i år fik jeg mere og mere ondt i skulderen og benene. I juni kunne jeg ikke længere sove om natten, og mine ben og skulder var fuldstændig ødelagt. Jeg kunne ikke gå, stå eller skrive. Jeg var på smertestillende piller i flere måneder,« siger Torsten Gejl til TV 2 Østjylland.

Få dage før Folkemødet på Bornholm i juni valgte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, så at træffe den beslutning, som Torsten Gejl ikke selv havde formået at træffe.

Hun sendte ham på sommerferie.

Dermed måtte den 59-årige østjyde altså aflyse sit fremmøde til de 14 debatter, han ellers havde tænkt sig at deltage i ved Folkemødet.

Måtte betale prisen

Torsten Gejl vendte aldrig tilbage til Folketinget efter sommeren.

7. august annoncerede han i et opslag på Facebook, at han i samråd med sin læge havde valgt at sygemelde sig med stress.

Stress med tydelige fysiske symptomer, som han skrev.

»Jeg lyttede ikke til det, som både kroppen og mine nærmeste forsøgte at fortælle mig. Det har en pris, og den betaler jeg nu. Min krop protesterer på det kraftigste mod det, jeg har udsat den for. Derfor skal jeg have en pause,« lød det.

I opslaget skrev Torsten Gejl desuden, at hans læge anbefalede ham at bruge tre måneder på at blive rask. Det endte i stedet med at blive fem.

Ved årsskiftet er han vendt tilbage til Christiansborg, efter Nikoline Erbs Hillers-Pedersen i mellemtiden har varetaget tjansen som stedfortræder.

Den længe ventede tilbagevenden annoncerede han allerede i december, hvor han på Facebook skrev:

»De første måneder handlede det om at slappe af, tømme hovedet for politik, gå lange ture på Samsø og frem for alt give slip og lade Alternativets liv og skæbne ligge i andres hænder for en stund.«

»Det hjalp.«

