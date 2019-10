Mange spørgsmål vil formentlig trænge sig på, når Københavns Byret torsdag indleder sagen mod den svindelmistænkte Britta Nielsen.

Men særligt ét spørgsmål har i efterhånden mange måneder været ubesvaret.

For endnu vides det ikke, hvordan den 65-årige Britta Nielsen forholder sig til det 15 sider lange anklageskrift, der udgør sagen mod hende.

B.T. har gentagne gange været i kontakt med hendes advokat, Nima Nabipour, for at blive klogere på Britta Nielsens stillingtagen, og sidste melding har været, at det først kommer frem torsdag, når sagen begynder.

På den måde kan komme på forkant i forhold til anklageren Mette Grith Stage, Forsvarsadvokat

Og det kan der være en ganske god grund til, vurderer den erfarne forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

»Han kunne godt sige, om hun nægter eller erkender sig skyldig, men man skal som forsvarer altid være påpasselig med, at man ikke kommer til at sige for meget, inden sagen starter op i retten,« lyder det fra Mette Grith Stage, der tidligere har været forsvarer i en lang række opsigtsvækkende kriminalsager.

Hun tilføjer, at der også kan være den mulighed, at man endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan man forholder sig til tiltalen, selv om det vil virke »usandsynligt« i en så omfattende sag.

»Eller måske er det bare ikke så simpelt, at hun bare nægter eller erkender. Og så kræver det en nærmere forklaring, som han formentlig ikke kan komme med, da sagen indtil videre har kørt for lukkede døre, og han derfor ikke må viderebringe hendes ord.«

Sagen kort Britta Nielsen ifølge Anklagemyndigheden svindlet for næsten 117 millioner kroner i perioden 1993 til 2018 og er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk af bagmandspolitiet med en strafferamme på op til otte års fængsel.

I perioden 2005-2017 har hun hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

Hun var i oktober 2018, mens hun var eftersøgt, ved at købe en ejendom i den Sydafrikanske ferieby Southbroom for omkring 1,3 millioner kroner. En anden ejendom med pool er blevet beslaglagt.

Ved anholdelsen havde hun cirka 300.000 danske kroner på sig i sydafrikansk valuta.

Britta Nielsen siger i en erklæring, som blev lavet lige efter hendes anholdelse i Sydafrika, at hun betalte omkring 100.000 kroner til ‘flere personer’, som hjalp hende med at holde sig skjult, mens hun var eftersøgt.

Hun siger også i erklæringen, at hun har købt mange smykker i Sydafrika, blandt andet fire guldringe til omkring 200.000 kroner og en ædelsten.

Britta Nielsen har også købt flere dyre firehjulstrækkere af mærket Land Rover i Sydafrika - blandt andet én udstyret med køkkenfaciliteter.

Officielt har Britta Nielsen i sit job hos Socialstyrelsen tjent 3.688.265 kroner fra 2002 til 2018. Det svarer til en gennemsnitlig årsindkomst på 230.000 kroner.

Kan det udfordre anklageren i sagen, hvis man først melder det ud, når sagen begynder?

»Det er klart, at man som forsvarer overvejer, om det vil være smart at vente med at afsløre noget, så man på den måde kan komme på forkant i forhold til anklageren, men i så stor en sag vil det overraske mig, hvis der er tale om en stillingtagen, som kommer bag på Anklagemyndigheden.«

Særlig mediestrategi

Sagen om Britta Nielsens formodede svindel skriver sig ind i historiebøgerne som en af nyere tids største svindelsager i Danmark, og siden offentligheden for første gang fik kendskab til den massive svindel, som Britta Nielsen angiveligt står bag, har interessen været massiv.

Og i en sag med så stor mediebevågenhed bliver man som forsvarer nødt til at gøre sig nogle overvejelser om, hvordan man netop tackler medierne, fortæller Mette Grith Stage, der var forsvarer for Natascha Colding-Olsen - 'Kundby-pigen'.

»Man bør nok lave en mediestrategi, hvor man forholder sig til, hvor meget man kan sige til medierne, og hvor meget man vil sige. Ofte har ens klient også et ønske om, at forsvareren taler deres sag i pressen, da den ofte kun har været fortalt fra Anklagemyndighedens side på det tidspunkt,« fortæller hun.

Mette Grith Stage afviser dog, at medieinteressen på nogen måde har en indflydelse på, hvordan man som forsvarer forbereder sig på sit forsvar i retten.

»Men det er klart, at en sag af det her omfang kræver et stort stykke forberedelsesarbejde,« forklarer hun videre.

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen. I alt løber svindlen ifølge tiltalen op i godt og vel 117 millioner kroner.