Torben Christensen fra Nørrebro fik en brat opvågning, da en kraftig eksplosion natten til lørdag ramte politistationen på Hermodsgade.

Den 53-årige københavner bor på den nærliggende Tagensvej og lå trygt og sov, da eksplosionen lød.

»Jeg vågnede med et spjæt ved det kæmpe brag. Det var enormt højt, og jeg blev virkelig chokeret,« siger Torben Christensen.

Han fortæller endvidere, at hans bil stod parkeret skråt over for politistationen, og at forruden på den er smadret som følge af den voldsomme eksplosion.

»Jeg er på vej hjem fra arbejde nu, fordi jeg skal have ringet til mit forsikringsselskab og meldt skaderne.«

Torben Christensen bor med sin kone og børn. Han gik efter braget selv ned på gaden for at undersøge, hvad der var sket.

»Politiet kom ret hurtigt og spærrede af, så jeg nåede ikke at se så meget,« siger han og fortæller, at han er godt rystet over hændelsen.

»Man tænker jo: 'Hvad fanden sker der?!'. Jeg ved snart ikke, hvad det er for nogle tilstande det her.«

Polititeknikere arbejder foran nærpolitistationen i Hermodsgade i København, tidlige lørdag morgen den 10. august 2019. En eksplosion ramte nærpolitistationen i Hermodsgade natten mellem fredag og lørdag.

Torben Christensen fortæller senere, at det ikke er lykkedes ham at melde skaderne på bilen til sin forsikring, da politiet ikke vil lukke ham ind bag afspærringerne, så han kan tage et billede af bilen.

Eksplosionen er den anden eksplosion på under en uge.

Tidligere på ugen blev Skattestyrelsens kontorer på Østbanegade i København ramt af en eksplosion.

Politiet har endnu ikke opklaret, hvem der stod bag, og det vides på nuværende tidspunkt ikke, om der er en sammenhæng mellem de to eksplosioner.

B.T.s mand på stedet har fortalt, at eksplosionen på Hermodsgade 3 natten til lørdag var så kraftig, at vinduer i omkringliggende bygninger har fået knust vinduerne.

Blandt andet har en bygning på Tagensvej omkring 30 meter fra nærpolitistationen fået smadret flere vinduer - antageligt som følge af eksplosionen lørdag nat.

Ali Aminali, som er socialrådgiver og folketingskandidat for Konservative Folkeparti, fortæller på Facebook, at han hørte eksplosionen, selvom han opholdt sig flere kilometer fra gerningsstedet.

'Jeg og min familie befinder os ca. 3,1 kilometer fra Hermodsgade, og jeg hørte det enormt voldsomme brag. Det var decideret uhyggeligt, for man kunne straks høre, at noget var helt galt! Heldigvis er der ingen tilskadekomne politibetjente.'

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om tilskadekomne.

Københavns Politi har i kølvandet på eksplosionen udsendt en efterlysning på en mand, der blev set løbe fra gerningsstedet.

'I forbindelse med eksplosionen i nat klokken 3.18 i Hermodsgade efterlyser vi vidner, der har set en mand klædt i sort tøj og hvide sko, som i hastig fart er løbet fra stedet mod Sigurdsgade,' lyder efterlysningen fra politiet.

Hvis man har set manden eller andre mistænkelige personer eller køretøjer, kan man ringe på 114.