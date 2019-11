Tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse skal betale 1,2 millioner kroner for uforsvarlige lån.

Den tidligere ledelse i Andelskassen J.A.K. Slagelse, der krakkede i 2015, handlede uforsvarligt, da den gav et lån og en kassekredit i millionklassen til to virksomheder.

Det har Retten i Glostrup afgjort fredag.

Den tidligere direktør var ansvarlig for begge lån, mens den tidligere bestyrelsesformand er dømt ansvarlig for det ene.

Direktøren skal betale en million kroner, mens formanden skal punge ud med 200.000 kroner. De to har nægtet sig skyldige.

Kravet var oprindeligt på 1,8 millioner kroner, men er nedsat, fordi andelskassen havde en økonomisk fordel af det ene udlån.

Oprindeligt havde staten lagt op til at sagsøge de to topfolk for 14 millioner kroner, men det blev beskåret kraftigt, inden sagen blev indledt.

Retssagen har været i den klart mindre afdeling, når man sammenligner med andre sager om krakkede banker, der har kørt i årene efter finanskrisen.

Andelskassen gik ned i i oktober 2015, hvorefter Finansiel Stabilitet overtog kontrollen.

J.A.K. står for jord, arbejde og kapital. Andelskassen opstod som resultat af en bevægelse fra 1930'erne om et økonomisk mere retfærdigt samfund uden renter.

Andelskassen havde hovedkontor i Slagelse og mindre filialer i Brenderup, Nykøbing Mors og Thisted på grund af en fusion med Andelskassen Morsø og Andelskassen Brenderup og Thisted.

Andelskassen havde i underkanten af 3000 kunder, især private og mindre virksomheder, som blev betjent af 17 fuldtidsansatte.

/ritzau/