Østjyllands Politi har rejst tiltale mod fire personer og to virksomheder.

De er tiltalt i en sag, hvor en tidligere ledende medarbejder i Aarhus Kommune har været sigtet for modtagelse af bestikkelse.

»Parterne i sagen er enten tiltalt for at modtage eller yde bestikkelse i form af forskellige sponsorater og gaver«, forklarer specialanklager i Østjyllands Politi, Jesper Rodkjær i en pressemeddelelse.

Det to virksomheder er fra henholdsvis Østjylland og Nordjylland

Og de fire personer er fra Nordjylland, Sønderjylland og Østjylland.

Der er i alt er ti punkter på anklageskriftet. Syv af dem omhandler bestikkelse og tre mandatsvig.

Under efterforskningen har i alt 19 personer og virksomheder været sigtet i sagen.

Dog har politiet frafald sigtelsen i flere sagde på baggrund af vurderinger, der har påvist, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at der har været tale om bestikkelse.

»Sagen har i flere omgange været forelagt statsadvokaten, fordi den også rent juridisk er kompliceret. Jeg er tilfreds med, at vi nu har et anklageskrift klar, så alle parter kan få en afklaring i retten,«

Sådan lyder det fra anklageren i pressemeddelelsen.

Det er endnu ikke afgjort, hvornår retssagen skal afholdes.

Østjyllands Politi ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen.