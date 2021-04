Tidligere embedsmand kan ikke forstå sin egen mail, siger hun. Demonstranter skulle skjules for kinesisk gæst.

Udenrigsministeriet var i 2009 dybt involveret i bestræbelser på at skjule demonstranter for en højtstående kinesiske gæst.

Det afsløres i mails, som Tibetkommissionen først for nylig har fået i hænde fra Udenrigsministeriet.

Materialet var ellers på vej til at blive smidt ud i en container, oplyser kommissionen torsdag, da en tidligere centerchef i Udenrigsministeriet, Susan Ulbæk, afhøres.

Dengang i 2009 som forberedelse til klimatopmødet COP 15 skrev hun direkte til en underordnet kontorchef:

"Fint - men vi plejer at aftale med Politiet, at FG og Tibetanerne står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer. Det kan enten ske ved at korteger altid kører en anden vej, eller at demonstrationerne flyttes".

Med andre ord: Under klimatopmødet skulle den kinesiske delegation med premierminister Wen Jiabao i spidsen ikke se kritikere fra Falun Gong-bevægelsen eller tibetaktivister. Og dette var åbenbart noget, ministeriet plejede at aftale med politiet.

- Jeg blev fuldstændig rystet over det, siger Susan Ulbæk, da hun konfronteres med sine egne ord.

- Det er fuldstændig ude i hampen. Hvorfor skriver jeg overhovedet det, siger hun.

Kommissionens udspørger, advokat Jakob Lund Poulsen, vil høre, hvorfra hun vidste, hvad man plejede at gøre?

- Det ved jeg ikke. Det må være en forståelse, jeg har fået. Det må være noget, jeg tror.

- Jeg prøver at forstå, hvorfor jeg har skrevet noget så dumt, bemærker den tidligere centerchef på et tidspunkt under afhøringen.

- Det er skrevet hurtigt en tidligt morgen og er ikke gennemtænkt.

Susan Ulbæk virker berørt og sukker flere gange dybt, da hun udspørges.

Hun er nu uafhængig konsulent og har orlov fra Udenrigsministeriet, hvor hun i en årrække har arbejdet.

- Det her strider fuldstændigt imod alt det, jeg tidligere har arbejdet for i relation til Kina, siger hun.

På de indre linjer var hun således ifølge sit eget udsagn en embedsmand, der protesterede imod en alt for følgagtig linje overfor stormagten.

Tibetkommissionen er i færd med at undersøge politiets håndtering af officielle kinesiske besøg siden 1995. Den skal afklare, om andre myndigheder har påvirket politiets handlinger.

