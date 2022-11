Lyt til artiklen

En cyklist brækkede i foråret armen i mødet med en bilist.

Og nu er selvsamme bilist, der til daglig sidder for bordenden i en stor, dansk milliardvirksomhed, tiltalt for grov vold. Simpelthen fordi politiet mener at kunne bevise, at han gjorde det med vilje.

Retten i Aalborg danner næste torsdag rammerne, når bilisten indtager anklagebænken. Hvordan han forholder sig til tiltalen, vil hans forsvarer ikke oplyse til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det dog, at det er politiets opfattelse, at den tiltalte bevidst påkørte cyklisten en martseftermiddag i år.

I hvert fald er topchefen tiltalt for at have accelereret kraftigt, før han ramte cyklisten, der i forbindelse med påkørslen pådrog sig et brud på armen.

Anklagemyndigheden har sekundært rejst tiltale efter straffelovens paragraf 252 ved at tiltalte ifølge politiet af »grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde forvoldte nærliggende fare for cyklistens liv eller førlighed«.

På den måde har anklageren taget højde for, hvis domsmandsretten, der skal behandle sagen, ikke finder det bevist, at der var tale om grov vold, som har en strafferamme på op til seks års ubetinget fængsel.

Også færdselsloven er blevet fundet frem fra hylden, da anklageskriftet blev skrevet.

Således er topchefen ligeledes tiltalt for at have overtrådt paragraffen, der beskriver manglende hensynsfuldhed og agtpågivenhed i trafikken, »idet tiltalte forsætligt forvoldte skade på cyklisten, forsætligt fremkaldte nærliggende fare herfor eller i øvrigt førte motordrevet køretøj på særligt hensynsløs måde,« som det lyder i anklageskriftet.

Står det til anklagemyndigheden, skal sagen koste topchefen kørekortet, ligesom man også ønsker at konfiskere hans bil

Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det ikke muligt for B.T. at komme den tiltaltes identitet nærmere.