Topadvokaten Thorkild Høyer raser over, at DR har valgt at trodse navneforbuddet på hans klient, der er sigtet for at sende droner til Islamisk Stat.

»Det er uhørt, at et medie som DR ikke respekterer en retslig afgørelse,« skriver Thorkild Høyer på Facebook.

Han er advokat for den ene af de tre mænd, der onsdag blev varetægtsfængslet for forsøg på terror.

Thorkild Høyers klient blev varetægtsfængslet in absentia. Han er stadig på fri fod og menes at opholde sig i Mellemøsten.

Københavns Politi og PET slog onsdag til mod flere adresser i og omkring København. To personer blev anholdt og torsdag fremstillet i grundlovsforhør, siget for medvirken til droneterror. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Københavns Politi og PET slog onsdag til mod flere adresser i og omkring København. To personer blev anholdt og torsdag fremstillet i grundlovsforhør, siget for medvirken til droneterror. Foto: Bax Lindhardt

Politiet mener, han er hovedmanden i et netværk, der fra 2012 til 2017 har indkøbt droner, modelfly og komponenter, som de har smuglet til Islamisk Stat i Syrien. Dronerne bruges ifølge sigtelsen til drab og vold.

Anklagemyndigheden begærede navneforbud med den begrundelse, at det bliver sværere at fange Thorkild Høyers klient, hvis det er ude i offentligheden, at han er hovedmand.

Et navneforbud betyder, at medier ikke må oplyse navnet på den sigtede eller oplysninger, som gør det muligt at identificere vedkommende.

DR bragte navnet allerede inden grundlovsforhøret gik i gang, men trods protester fra pressen valgte retten at nedlægge navneforbud.

En nedskudt drone tilhørende Islamisk Stat. Billedet er taget 29. marts 2017. Foto: DELIL SOULEIMAN Vis mere En nedskudt drone tilhørende Islamisk Stat. Billedet er taget 29. marts 2017. Foto: DELIL SOULEIMAN

DRs journalist i retten bekendtgjorde straks, at DR havde i sinde at trodse navneforbuddet.

Redaktionschef Thomas Falbe bekræftede over for B.T., at DR vil undlade at slette navnet fra de artikler, der allerede er publiceret, og at navnet vil blive nævnt i resten af DR's dækning.

»Vi vil også nævne navnet i vores dækning på vores øvrige platforme,« sagde han.

DRs beslutning har fået Thorkild Høyer til tasterne på Facebook, hvor han undrer sig over, at DR begår ulovligheder frem for at kære navneforbuddet til landsretten:

»Nu er det sådan, at pressen har en særlig stilling i straffesager. Pressen kan indbringe et navneforbud for landsretten, men i stedet for først at afprøve det, vælger DR altså at trodse navneforbuddet. Det er helt uacceptabelt,« skriver han og fortsætter:

»Jeg anerkender, at der kan være situationer af en særlig natur, hvor man må følge sin samvittighed og trodse en urimelig retsafgørelse. Men her har DR faktisk en mulighed for at indbringe afgørelsen for landsretten, så DR har legale handlemuligheder. Og hvorfor bryde forbuddet? Skyldes det hensynet til offentligheden? Næppe. Sagen omhandler forhold, der går tilbage til 2013/14.

Så hvorfor? Måske skyldes det, at DR har en større udsendelse på beddingen om terror, og hvor man ikke vil bruge energi på at slette min klients navn,« skriver Thorkild Høyer.

På grund af DRs brud på navneforbuddet har han afvist at stille op til et tv-interview med den licensfinansierede TV-station.

»Det er uhørt, at et medie som DR ikke respekterer en retslig afgørelse. I har muligheden for at kære afgørelsen. Så nej, jeg vil ikke udtale mig til jer, så længe I ikke spiller efter reglerne,« skriver han i en sms til DR, som er gengivet på Facebook.