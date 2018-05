Når Højesteret vælger at udvise det 30-årige medlem af Loyal to Familia, T, kan det været en tegn på, at Højesteret retter sig efter de politiske vinde.

Det siger den erfarne forsvarsadvokat og formand for Retspolitisk Forening Bjørn Elmquist, efter at Højesteret torsdag nåede frem til, at den 30-årige mand skal udvises med indrejseforbud i Danmark i seks år.

»Jeg vægrer mig ved det, men man kan godt få en fornemmelse af, at Højesteret læser skriften på væggen efter de seneste års diskussion om udvisninger og politisk pres for at udvise flere udlændinge,« siger han.

Blandt hans mange sager var sagen om den dybt kriminelle kroatiske sigøjnerboss Gimi Levakovic, som slap for en udvisning, da det ifølge Højesteret ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Her var dommeren knapt færdig med at læse præmisserne op, før justisminister Søren Pape Poulsen (K) og udlændingeminister Inger Støjberg (V) kommenterede på de sociale medier.

Den slags bør Højesteret være hævet over, mener Bjørn Elmquist.

»Indtil nu har Højesteret kridtet skoene og stået fast. Sådan bør det også være. Højesteretsdommerne skal ikke være upåvirkelige for udviklinger i samfundet, men de bør have en juridisk konservativ holdning til tingene, så man fortolker principper og love efter saglige og nøgterne hensyn. Der skal være en balance, hvor man ikke er en stat i staten, og hvor man ikke lader sig styre af bølger i samfundet,« siger Bjørn Elmquist.

»Ellers ender vi med at være som østbloklandene, som vi i sin tid kritiserede, fordi det reelt var regeringerne, der bestemte over domstolene.«

Det vil i den kommende tid vise sig, om Højesteret har ændret praksis i udvisningssager. Det vil Bjørn Elmquist holde et vågent øje med.

»Indtil det modsatte er bevist, vil jeg lade tvivlen komme Højesteret til gode og selvfølgelig gå ud fra, at der kun ligger juridiske begrundelser bag,« siger han.

SFs retsordfører Karsten Hønge kalder dommen både »spændende og overraskende.«

Normalt er han tilbageholdende med at kommentere på domme, men her vil han gerne gøre en undtagelse.

»Dommen er jo principiel, i og med at sagen overhovedet føres ved Højesteret, og derfor vil den selvfølgelig få konsekvenser for en række andre domme fremover. Det har tidligere overrasket mig, hvor milde domme, der er faldet,« siger Karsten Hønge med henvisning til sagerne mod Loyal to Familia-lederen Shuaib Khan og den kroatiske sigøjnerboss Gimi Levakovic, der ikke blev udvist.

Karsten Hønge håber, at dommen mod 'T' vil betyde, at Højesteret får mere 'balance' i afgørelserne.

»Den kan være med til at rette op på de skævheder, vi har set tidligere, hvor man efter min mening har tillagt tilknytningen til Danmark overdreven betydning i forhold til voldsomheden af den eller de forbrydelser, vedkommende har begået. Jeg håber, vi kan få flyttet tyngdepunktet, så retspraksis kommer tættere på, hvad befokningen finder rimeligt,« siger Karsten Hønge.

Enhedslistens retsordfører Rosa Lund har ikke helt samme lyst til at tale om dommen.

»Jeg synes, det er en uskik, at politikere kommenterer på domme og dommernes arbejde. Vi har en tredeling af magten i Danmark, og det er jeg rigtig glad for. Jeg har fuld tillid til dommerne,« siger hun.

Er politikere generelt for flittige til at kommentere domme?

»Ja, det synes jeg. Det kan være interessant at diskutere nogle tendenser i retspolitikken, og om lovgivningen er passende, men politikere skal ikke blande sig i domme. Det synes jeg er helt afgørende i et demokrati.«